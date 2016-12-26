В группе компаний S7 сменился генеральный директор, сообщают «Ведомости» со ссылкой на знакомых прежнего главы компании Владислава Филева.

Собеседники издания рассказали, что Филев покинул свой пост, чтобы заниматься околоавиационными проектами S7, в том числе развитием морского космодрома Sea Launch.

Гендиректором авиакомпании, по информации «Ведомостей», стал бывший заместитель Антон Еремин, а его первым заместителем — дочь прежнего главы компании Татьяна Филева, которая раньше занимала пост заместителя директора по маркетингу.

S7 Group — второй по величине в России авиаперевозчик, включается авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». В сентябре этого года стало известно, что компания рассматривает возможность создания частного орбитального космодрома. S7 также приобрела «Морской старт» у группы компаний Sea Launch и платформу Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента.