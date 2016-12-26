Спустя сутки после крушения самолета Минобороны Ту-154 спасатели нашли 11 тел погибших и 154 фрагмента судна, передает РИА Новости.

По информации Минобороны, операция не прекращается ни на минуту, но осложняется «широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна». На месте в три смены работают 3,5 тысячи спасателей. Специалисты определили траекторию полета судна и проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств.

Глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что приоритетной версией крушения самолета считают техническую неисправность или ошибку пилота. По его словам, версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.

К поисковой операции подключилась Абхазия, добавил Соколов. Он предположил, что фрагменты самолета могло отнести течением в акваторию Абхазии.

«Мы подключили наших соседей, абхазских коллег, для возможного мониторинга побережья и морской акватории, сборов фрагментов и останков. Если течением они будут вынесены за границу, здесь тоже обеспечено полное взаимодействие и понимание», — сказал глава Минтранса.

В понедельник в Москву на аэродром Чкаловский прибыл первый самолет с останками погибших в авиакатастрофе Ту-154. Эксперты проведут опознание тел погибших.

Ранее источник «Коммерсанта» назвал версию теракта на борту Ту-154 маловероятной. По его мнению, при взрыве самолет разрушился бы при ударе о воду, а большая часть его обломков осталась бы на поверхности в форме «компактного пятна».

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Как стало известно «Новой газете», в Сирию в воскресенье вылетели два рейса, и второй благополучно долетел до российской авиабазы. Неизвестно, совершал ли он остановку в Сочи. Между тем не всем экспертам кажется убедительной версия о том, что Ту-154 необходима дозаправка: они указывают, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.