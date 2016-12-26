Соратник избранного президента Дональда Трампа, бывший глава Конгресса США Ньют Гингрич допустил, что большинство указов, принятых при президенте США Бараке Обаме, могут быть отменены, передает Fox News.

«Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом», — сказал Ньют Гингрич.

По его словам, Трамп с помощью «умных юристов» сможет отменить или отсрочить даже те указы Обамы, которые не подлежат пересмотру.

Один из последних указов, который подписал Барак Обама, запрещает продавать разрешения на бурение нефтегазовых скважин на арктических шельфах и в Атлантическом океане. Помимо этого, Обама подписал закон о военном бюджете страны, которым в том числе ограничил военное сотрудничество с Россией.

Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января 2017 года после церемонии инаугурации.