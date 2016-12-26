В Кремле прошел семинар, на котором первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и вице-губернаторы обсудили предстоящие выборы президента, передает РБК со ссылкой на участников встречи.

Во время семинара Кириенко заявил, что основной кандидат на выборах в 2018 году «должен победить при очень высокой явке — 70% и с результатом 70%». За «своего кандидата должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы», добавил он.

Один из собеседников издания рассказал, что во время выполнения учебной задачи, которая была поставлена на семинаре внутриполитическим блоком Кремля, обсуждалась возможность получения кандидатом Кремля 70%. Представитель блока подтвердил эту информацию РБК, отметив, что «это семинар, а не совещание» и «это не была установка к действию от администрации президента».

Издание напоминает, что до этого явка на президентских выборах не доходила до 70%. Помимо этого, «кандидаты Кремля» лишь дважды получали 70% — в 2004 (Владимир Путин, 71,1%) и 2008 (Дмитрий Медведев, 70,3%) годах.

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году. Ранее в СМИ появилась информация о досрочном старте президентской кампании. Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о досрочных выборах главы государства, заявил, что это возможно, но нецелесообразно.