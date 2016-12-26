Вспышка, заснятая камерами наблюдения, над Черным морем в утро крушения Ту-154 не имеет отношения к катастрофе, передает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

По информации агентства, вспышка снята позднее, чем разбился лайнер.

«Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — сказал собеседник агентства.

Источник Интерфакса уточнил, что на сегодняшний день «недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы». Он также назвал преждевременными выводы о том, что на борту Ту-154 могла произойти какая-либо нештатная ситуция.

Источник ТАСС в оперативном штабе рассказал, что самолет потерпел крушение в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. В предполагаемом месте крушения «могут находиться крупные части фюзеляжа самолета».

Ранее глава Минтранса Максим Соколов назвал техническую неисправность приоритетной версией крушения самолета.

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Как стало известно «Новой газете», в Сирию в воскресенье вылетели два рейса, и второй благополучно долетел до российской авиабазы. Неизвестно, совершал ли он остановку в Сочи. Между тем не всем экспертам кажется убедительной версия о том, что Ту-154 необходима дозаправка: они указывают, что Ту-154 способен долететь до Сирии и без дозаправки, поэтому, вероятно, остановку в Сочи сделали по другим причинам.