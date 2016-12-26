На дне Черного моря поисково-спасательная группа МЧС обнаружила обломки самолета Ту-154, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», — сказал собеседник агентства.

Источник Интерфакса в экстренных службах рассказал, что спасатели обнаружили на дне объект, напоминающий очертаниями фюзеляж лайнера.

«Сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил», — сказал собеседник агентства.

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