Федеральная служба безопасности не выявила признаков теракта или диверсии на борту самолета Минобороны Ту-154, который накануне упал в Черное море, передает Интерфакс.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

ФСБ нашла очевидцев падения лайнера, а также изъяла запись видеорегистратора, «с которой работают члены следственной группы». В ведомстве не уточнили, что изображено на этой записи.

Глава Минтранса Максим Соколов назвал техническую неисправность приоритетной версией крушения самолета.

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 351 УК — «нарушение правил безопасности полетов и подготовки к ним».