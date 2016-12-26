В Петербурге завершилось строительство стадиона «Зенит-Арена», сообщила в твиттер представитель компании-генподрядчика «Метрострой».

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) December 26, 2016

По информации РБК, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря.

Строительство стадиона началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства с 6,9 млрд рублей до 41 млрд рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика. Последний из них — «Метрострой» — был назначен в августе 2016 года.

В ноябре этого года бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна задержали и обвинили в хищении денежных средств при строительстве стадиона «Зенит-Арена». По версии следствия, он обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика. Сейчас в деле пока фигурирует один эпизод — с табло, при покупке которого, по версии следствия, потерялись более 50 млн рублей.

Летом 2017 года на стадионе «Зенит-Арена» пройдут матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году он станет одной из 12 площадок для проведения чемпионата мира по футболу в России.