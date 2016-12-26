Спасатели нашли несколько тел погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в спасательных жилетах, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

Агентство не уточняет, о каких именно пассажирах идет речь — о найденных на поверхности воды или о тех, которых спасатели обнаружили в фюзеляже, обнаруженном на глубине 25 метров.

Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что спасатели нашли 11 тел погибших и 154 фрагмента судна. Оперативному штабу удалось обнаружить предполагаемое место крушения. Сообщалось, что самолет упал в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря.

Ту-154 Минобороны России упал, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).