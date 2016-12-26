Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым членам банды «приморских партизан», передает РИА Новости.

С протестом на оправдательный приговор в суд обратилась прокуратура. Надзорное ведомство требовало отменить его и отправить дело на новое рассмотрение. Верховный суд согласился с его доводами.

Обвинение указывало на то, что Приморский краевой суд исключил из доказательств протоколы явок с повинной обвиняемых­, допросов обвиняемых и очных ставок с н­ими, что могло повлиять на решение коллегии присяжных.

Адковкаты обвиняемых заметили, что эти доказательства были исключены и в ходе первого процесса, который завершился обвинительным приговором, но впоследствии отмененным.

Летом этого года в суде первой инстанции Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Александр и Вадим Ковтуны и Алексей Никитин были полностью оправданы по обвинениям в убийстве, разбое, бандитизме и незаконном обороте оружия. Никитин и Вадим Ковтун были отпущены из зала суда, остальные отбывают наказание по другим эпизодам данного уголовного дела.

Банда «приморских партизан» получила широкую известность после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции.

Первый процесс с участием присяжных по этому делу продолжался более года — с января 2013 по апрель 2014 года. Приморский краевой суд признал подсудимых виновными и приговорил к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Фигуранты уголовного дела объясняли свои действия борьбой с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.