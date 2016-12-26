Информация о том, что на пассажирах разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 были спасательные жилеты, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции», — заявили в военном ведомстве.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что спасатели нашли несколько тел погибших в спасательных жилетах.

«Люди (пассажиры) в жилетах, готовились к эвакуации», — сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту были обнаружены.

На данный момент спасатели нашли 11 тел погибших и многочисленные фрагмента самолета. Оперативному штабу удалось обнаружить предполагаемое место крушения.

Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).