Заброшенное здание Ховринской больницы в Москве снесут за счет городского бюджета. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, «принципиальное решение» о сносе недостроенного здания больницы, расположенного на севере Москвы, принял мэр Сергей Собянин.

«На месте долгостроя предполагается построить жилье для нужд города», — приводит слова Хуснуллина Интерфакс.

Изначально предполагалось, что снос здания оплатит инвестор, который затем получил бы этот участок под застройку, однако найти инвестора не удалось.

Напомним, Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по нестандартному проекту: она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Спустя несколько лет стройку заморозили. За прошедшие годы недостроенный объект сильно пострадал и не подлежит восстановлению.

Власти Москвы отмечали, что здание больницы за годы «простоя» под дождем, снегом и солнцем разрушилось, а потому его снос становится неизбежным.