В Москве началось опознание жертв авиакатастрофы самолета Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, сообщает ТАСС.

«В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы», — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

По его словам, с родственниками погибших сейчас работают медики и психологи. Как сообщалось ранее, тела доставлены в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны.

Также по информации агентства, на месте крушения самолета в Черном море спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 пассажиров Ту-154.

Ранее Минобороны также заявили о завершении обследования всей надводной поверхности в зоне проведения поисковой операции. Сам район поисков разделен на 15 секторов. Дно исследовано уже в семи из них. Водолазы продолжают находить фрагменты фюзеляжа и личные вещи пассажиров.

Напомним, рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).