Начальник управления аппарата руководителя компании «Роснефть» Олег Еровинкин умер в Москве, передает РИА Новости.

Тело 61-летнего Еровинкина, как сообщают источники агентства, было обнаружено в автомобиле в центре Москвы.

«Тело найдено в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде сегодня. По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работала следственно-оперативная группа. Тело Еровинкина было направлено в морг ФСБ России.

Представитель «Роснефти», в свою очередь, сообщил, что у Еровинкина, предположительно, случился сердечный приступ.

Олег Еровинкин работал в «Роснефти» с 2012 года, он перешел в компанию из правительства России. В 2008-2012 годы руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период пост вице-премьера России.