Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, выстреливший в российского посла Андрея Карлова, пытался устроиться на работу в охрану президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Как рассказала изданию сестра Алтынташа Сехер, ее брат успешно прошел экзамен в Анкаре, чтобы стать охранником президента Турции, однако Мевлюта и его сослуживца не приняли на службу, так как они проработали в полиции меньше года.

По словам Сехер, большое влияние на ее брата оказывал его однокурсник по полицейской школе, с которым они вместе снимали дом в Анкаре. Она рассказала, что ее семья не была очень религиозной, но во время учебы в полицейской школе брат изменился и начал совершать молитвы пять раз в день.

«Он пил алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или совершать молитвы. Мы не такая семья. … Ему промыли мозги, и он стал держаться подальше от нас. Говорят, что мы воспитали его таким образом, но мы этого не делали. Он не знал арабский язык», — рассказала Сехер.

Вместе с тем, родственники убийцы отрицают, что Мевлют Алтынташ имел какую-то связь с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, как считают турецкие власти.

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Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря. Его в спину застрелил полицейский Мевлют Алтынташ, оказавшийся сторонником исламистов. После выстрелов убийца прокричал лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре местные полицейские застрелили боевика.

Сообщалось, что ответственность за убийство в Анкаре взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх». Позднее они опровергли свою причастность к убийству российского посла. Вместе с тем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в убийстве посла сторонников движения ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена, которого ранее турецкие власти обвиняли в причастности к попытке военного переворота в стране.