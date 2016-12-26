Водолазы обнаружили тело командира самолета Ту-154 Минобороны, разбившегося в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — сказал собеседник агентства.

Также, по словам источника, на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

Ранее Минобороны также заявили о завершении обследования всей надводной поверхности в зоне проведения поисковой операции. Район поисков под водой разделен на 15 секторов. Водолазы продолжают находить фрагменты фюзеляжа и личные вещи пассажиров.

Напомним, рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».