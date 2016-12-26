Сроки сдачи стадиона «Зенит-Арена» в Петербурге перенесли на март следующего года. Об этом телеканалу «Р-Спорт» сообщила пресс-секретарь компании «Метрострой» Екатерина Гигинян.

По ее словам, крайним сроком сдачи стадиона назначено 31 марта 2017 года.

«Не строительство. Сдачу работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности» — объяснили в компании причину продления сроков.

Отметим, что предыдущей датой сдачи арены в эксплуатацию называлось 26 декабря 2016 года. При этом ранее сегодня компания «Метрострой» сообщила, что строительство стадиона завершилось, а соответствующие документы будут подписаны уже сегодня.

Строительство стадиона началось в 2006 году. С этого момента несколько раз менялся проект арены, увеличивалась стоимость строительства с 6,9 млрд рублей до 41 млрд рублей. За 10 лет у строительства сменилось три генподрядчика. Последний из них — «Метрострой» — был назначен в августе 2016 года.

В ноябре этого года бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна задержали и обвинили в хищении денежных средств при строительстве стадиона «Зенит-Арена». По версии следствия, он обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика. Сейчас в деле пока фигурирует один эпизод — с табло, при покупке которого, по версии следствия, потерялись более 50 млн рублей.

Летом 2017 года на стадионе «Зенит-Арена» пройдут матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году он станет одной из 12 площадок для проведения чемпионата мира по футболу в России.