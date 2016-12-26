Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны жестко ответят на резолюцию ООН, которая требует от Тель-Авива прекратить строительство поселений на палестинских территориях, сообщает Haaretz.

«Наша реакция будет мудрой, агрессивной и ответственной. Это естественный ответ, который покажет всем странам неприемлемость для нас того, что произошло в ООН», — сказал политик.

Нетаньяху добавил, что у Израиля «сильнейшее национальное самосознание» и страна «не будет подставлять вторую щеку». По его словам, ответ на резолюцию по еврейским поселениям на палестинских территориях должен продемонстрировать миру сильную позицию еврейского государства, а потому отношения с другими странами не только не пострадают, но и будут только улучшаться.

Накануне Нетаньяху отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Данный шаг связан с тем, что Украина — временный член Совбеза ООН — поддержала резолюцию об израильских поселениях, которую в стране называют «анти-израильской».

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. В документе содержатся требования к Израилю и Палестине совершить шаги, направленные на предотвращение актов насилия в отношении гражданских лиц и приложить усилия для того, чтобы приступить к «внушающим доверие переговорам» по вопросам, касающимся определения окончательного статуса и принадлежности оспариваемых территорий.