Во время поисковой операции спасатели нашли один из «черных ящиков» самолета Минобороны Ту-154, разбившегося в Черном море, передает ТАСС. Самописцы не оборудованы радиомаяками из соображений секретности.

В ближайшее время его поднимут на поверхность.

«Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», — сказал источник.

По информации агентства, также найдены тела трех погибших.

«Коммерсант» ранее сообщал, что свидетелем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. Сам свидетель в момент крушения самолета находился на катере в акватории Черного моря.

Судно, по его словам, начал быстро снижаться, будто собираясь совершить посадку на воду. Он также обратил внимание на то, что лайнер двигался с небольшой скоростью и неестественно поднятым вверх носом. Затем, по словам очевидца, Ту-154 задел воду хвостом, который отвалился и утонул.

По информации издания, к этому могли привести ошибочные действия пилотов, которые попытались «слишком энергично поднять машину вверх». Газета не исключает, что к катастрофе могла привести перегруженность самолета, нарушение центровки самолета грузом, сбой в работе закрылков или стабилизатора, а также неожиданное падение тяги двигателей.

Напомним, рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».