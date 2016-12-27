Послом России в Турции может стать полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Назначение состоится в 2017 году, отмечает собеседник телеканала.

«Первый раз слышу», — ответил телеканалу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу подтвердить возможное назначение Бабича.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, во время открытияв Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападавший —22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Он ранее служил в турецкой полиции. После убийства он начал выкрикивать лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре он был убит местными полицейскими.

Напомним, ранее кандидатуру Бабича предлагали пост посла России на Украине. Однако Киев не утвердил его кандидатуру.

Михаил Бабич — полпред президента в Приволжском федеральном округе. До этого он был депутатом Госдумы, руководил корпорацией «Антей», был помощником главы погранслужбы ФСБ, а также работал некоторое время премьер-министром Чечни.