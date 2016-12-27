Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила в украинском СИЗО задержанных российских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, передает РИА Новости.

«Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым», — сказала она.

По ее словам, российского консула не пускают к задержанным, потому что Украина считает их своими гражданами. Москалькова отметила, что Одинцов и Баранов отказались от украинского гражданства в апреле 2014 года.

В ноябре Минобороны сообщило, что СБУ задержала прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Как стало известно «Новой газете», украинские разведчики задержали их путем обмана: военнослужащих «выманили» с полуострова под предлогом выдачи им документов, подтверждающих получение высшего образования на Украине.

Представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что в отношении военнослужащих возбуждено уголовное дело. По ее словам, они были украинскими военнослужащими, «которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».