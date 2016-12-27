В Иркутске Роспотребнадзор изъял 13,5 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом
В Иркутске нашли склад, где хранилось 13,5 тысяч литров жидкости для мытья стекол с метанолом, сообщает Роспотребнадзор.
Количество метанола в жидкости превышало норму в 500 раз. Стеклоочиститель был произведен в Москве. «Представитель юридического лица не представил документы на продукцию», — отметили в Роспотребнадзор.
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Накануне вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей за исключением парфюмерии и стеклоочистителей. Он введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, погибли более 75 человек.
С 2007 года запрещено добавление метилового спирта в жидкость для ухода за автомобилем.