В Иркутске нашли склад, где хранилось 13,5 тысяч литров жидкости для мытья стекол с метанолом, сообщает Роспотребнадзор.

Количество метанола в жидкости превышало норму в 500 раз. Стеклоочиститель был произведен в Москве. «Представитель юридического лица не представил документы на продукцию», — отметили в Роспотребнадзор.

Накануне вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей за исключением парфюмерии и стеклоочистителей. Он введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, погибли более 75 человек.

С 2007 года запрещено добавление метилового спирта в жидкость для ухода за автомобилем.