Минобороны подтвердило, что найден основной «черный ящик» самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, передает ТАСС. Самописец доставят в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.

«В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец», — заявили в ведомстве.

«Найденный параметрический самописец извлечен из воды. Внешним осмотром установлено, что он находится в хорошем состоянии», — рассказал источник Интерфакса.

Минобороны также сообщило, что в ночь на 27 декабря найдено еще пять фрагментов самолета, среди которых части фюзеляжа и двигателей.

Стало известно, что спасатели обнаружили еще однотело погибшего. К этому времени, по официальным данным Минобороны, «обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения». Накануне в Москву доставили тела 10 погибших, началось опознание жертв катастрофы.

Ранее во вторник источник ТАСС сообщил, что найден один из «черных ящиков». «Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», — сказал собеседник агентства.

Накануне «Коммерсант» рассказал, что свидетелем крушения стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. По его словам, самолет начал быстро снижаться, будто собираясь совершить посадку на воду. Очевидец также обратил внимание на то, что лайнер двигался с небольшой скоростью и неестественно поднятым вверх носом. Затем, продолжает свидетель, Ту-154 задел воду хвостом, который отвалился и утонул.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».