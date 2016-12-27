Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал RNS, что к 2018 году в России планируют разрешить продажу алкоголя в интернете.

«Принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки уже нет. В течение полугода можно отрегулировать механизм и с 2018 года запустить продажу», — сказал Мантуров.

По его словам, разногласия по вопросу легализации продажи алкоголя, лекарств и ювелирных украшений в интернете сняты. «Осталось проработать схему, чтобы сделать сектор контролируемым, понятным и прозрачным», — добавил Мантуров.

Продажа алкоголя в интернете запрещена в России с 2007 года. По мнению Минпромторга, снятие запрета сократит нелегальный объём торговли алкоголем.