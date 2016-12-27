Полеты самолетов Ту-154, которые используют российские силовые ведомства, приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы над Черным морем, передает Интерфакс со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», — рассказал собеседник агентства.

По информации Интерфакса, это существенно не скажется на воздушных перевозках государственных ведомств, потому что в эксплуатации находится «ограниченное число данного типа самолетов».

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что найден основной «черный ящик» самолета. Самописец доставят в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы.