Байк-клуб «Ночные волки» Александра Залдостанова («Хирурга») получил новый президентский грант в 3,1 млн рублей на проект «Славянский мир», передает Би-би-си.

В заявке указано, что цель проекта в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».

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Помимо этого, 3 млн рублей выиграла организация ветеранов «Боевое братство», которая также планировала патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия». Цель проекта, отмечают авторы заявки, заключается в объединение народа России вокруг подвига молодогвардейцев.

Почти 9 млн рублей получила пермская организация «Социатива» на забег «Москва – Пекин: навстречу будущему». Планируется, что забег проведет российский ультрамарафонец Александр Капера. В феврале этого года он пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства Чечни и «Ночных волков».

В прошлом году «Ночные волки» получили грант от президента на сумму 12 млн рублей. Деньги были выделены на строительство многофункционального спортивно-патриотического центра «Патриот» на горе Гасфорта в Севастополе.

Ранее байкерам выделяли 9 млн рублей на проведение новогодних детских елок в байк-центре «Sexton».

Напомним, в начале мая байк-клуб проводит мотопробег «Дорогами Победы — на Берлин», маршрут которого проходит через территорию ряда стран и завершается 9 мая в Берлине. В этом году мотоциклистов на границе не пропустили власти Польши. В прошлом году Польша и Германия отказались выдать визы большинству его участников, в том числе лидеру мотогруппы Александру Залдостанову.