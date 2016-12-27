Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о возможном назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность посла России в Турции «не соответствует действительности».

«Пока никаких решений нет, информация (о назначении Бабича) не соответствует действительности», — цитирует Пескова ТАСС.

Он не смог сказать, когда будет принято решение о назначении нового посла.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что послом России в Турции станет Михаил Бабич, которого ранее предлагали пост посла России на Украине.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в понедельник, 19 декабря, во время открытияв Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападавший —22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Он ранее служил в турецкой полиции. После убийства он начал выкрикивать лозунги о Сирии и Алеппо. Вскоре он был убит местными полицейскими.