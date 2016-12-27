Спасатели во время поисковой операции установили местонахождение двух оставшихся «черных ящиков» самолета Ту-154 Минобороны, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Параметрический самописец поднят на поверхность и направлен в один из НИИ Минобороны для расшифровки. Найдены все ключевые элементы самолета, местонахождение еще двух бортовых самописцев установлено», — цитирует собеседника агентство.

Планируется, что в ближайшее время их поднимут на поверхность. Судно было оборудовано тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.

По информации агентства, эксперты не нашли следов взрывчатки на обломках самолета. «К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие», — отметил источник.

Ранее во вторник спасатели нашли параметрический самописец.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».