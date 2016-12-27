Дорогимиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события в Киеве госпереворотом. Олейник настаивал на том, что Янукович был смещен с должности незаконным способом, а назначение досрочных выборов президента Украины 25 мая 2014 года было незаконным.

С таким иском проживающий в России Олейник обратился в порядке особого производства, предусмотренного статьями 262 и 264 ГПК РФ. Экс-депутат Верховной рады убежден, что положительное решение по иску в дальнейшем может стать прецедентом и предотвратить изменения конституции других стран, которые привели бы к войне и нарушениям конституционных свобод граждан государства.

В своем решении 27 декабря судья сразу зачитала мотивировочную часть. Суд не только установил государственный переворот в Украине юридически, но и подчеркнул, что этот факт «общеизвестен, не нуждается в специальном доказывании и не может быть поставлен под сомнение», а данные об экстремистских организаций подтверждены многочисленными источниками, в числе которых российская пресса.

Относительно наличия у России юрисдикции по данному делу суд написал: «Юридическое значение госпереворота в Украине выходит за пределы её территории и непосредственно затрагивает безопасность России, а также права и свободы гражданина». Кроме того, истец лишён доступа к действенным средствам правовой защиты в своей стране, говорится в решении суда.

В качестве свидетелей суд среди прочих допросил бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова, бывшего вице-премьера Сергея Арбузова, коменданта антимайдана Александра Зинченко и других. Все они назвали украинский политический кризис 2014-го «госпереворотом» и заявили, что его «курировали» дипломаты США и Евросоюза.

Кроме того, суд исследовал записанные на видео выступления лидеров евромайдана — Владимира Парасюка, Александра Турчинова, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша. Эксперты в области политологии представили анализ их выступлений, указав на использование риторики «образа врага» и элементов военной эстетики. Сам Олейник в прениях перечислил признаки госпереворота, по его мнению, имевшие место в Украине, - массовые беспорядки, призывы к свержению президента и правительства, блокирование работы судов и прокуратуры, изменение конституции, захват зданий, создание незаконных вооружённых формирований и альтернативных органов власти.

Олейник полагает, что решение Дорогомиловского суда поможет ему запустить процесс международного признания госпереворота в Украине. В качестве прецедента он ссылался на решение американского суда об установлении в 2009 году факта госпереворота в Гондурасе.

«С этим документом, прежде всего, нужно познакомить украинское сообщество. Лидеры Евросоюза замолчали факт госпереворота, мы его откроем. Доказательства и бумаги «не горят», рано или поздно преступники ответят», — заявил после оглашения решения Олейник журналистам.

Заседания впервые в практике судов общей юрисдикции транслировались онлайн.

Напомним, многомесячная акция протеста в центре Киева, получившая название «Евромайдан» началась 21 ноября 2013 года. События привели к противостоянию между правоохранительными органами и гражданскими активистами, а впоследствии и смене власти в стране.