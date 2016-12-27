В казахстанском городе Актобе предпринимателя Саната Досова приговорили к трем годам колонии общего режима за критику в отношении президента России Владимира Путина в фейсбуке, передает Nur.kz.

По информации издания, на своей странице в соцсети Досов публиковал критические высказывания в отношении российского президента и его политического курса. В частности, он писал, что Путин «разваливает страну» и призывал жителей России «остановить фашизм на своей земле».

Уголовное дело было открыто по статье 174 часть 1 УК РК (умышленные действия, направленные на возбуждение розни с использованием телекоммуникационных сетей). Максимальное наказание, которое грозило Досову, составляло семь лет.

Комитет Национальной безопасности Казахстана посчитал высказывания мужчины сведениями, опасными для общества.

Сам Досов признал свою вину и просил не лишать его свободы в связи с тем, что у него на иждивении шестеро детей, четверо из них — несовершеннолетние. Адвокаты планируют обжаловать приговор.