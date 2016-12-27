Российский газ начал поступать на Крымский полуостров по новому газопроводу Краснодарский край— Крым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу вас всех поздравить: и вас,всех, кто находится сейчас в месте, которое будет, надеюсь, символичным на длительную перспективу, имея в виду решение всех вопросов, связанных с энергоснабжением Крыма, и всех крымчан, строителей, всех, кто работал над этим очень важным, нужным для всей страны и для Крымского полуострова проектом», — сказал президент России Владимир Путин во время видеоконференции, которая дала старт поставкам газа.

Отмечается, что в Крыму в ближайшее время, в 2017–2018 году, будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт.

«За четыре года здесь в ближайшее время должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2,5 тысячи межпоселковых газопроводов, 8 газоперекачивающих станций», — отметил президент.

Напомним, в мае на полную мощность были запущены четыре нитки Крымского энергомоста. До этого почти полгода полуостров жил в режиме экономии электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины.