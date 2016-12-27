Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигурантом дела о халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от отравления «Боярышником». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным СК, в ноябре подчиненные передали Нефедовой дело о продаже алкогольной продукции в торговом павильоне, арендатору которого выносились неоднократные предупреждения и штрафы.

«Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», —говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации источника Интерфакса, ее увезли с работы на допрос.

«Нефедова сегодня находилась на рабочем месте, во второй половине дня приехали следователи и увезли ее для дачи показаний», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о задержании Нефедовой пока не принято.

Всего по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе замглавы местного Роспотребнадзора Михаил Лужнов, госпитализированный с сердечным приступом после задержания.

Накануне вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей за исключением парфюмерии и стеклоочистителей. Он введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, погибли более 77 человек.