Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова.

«Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром», — сказал он.

По словам Соколова, решение по возобновлению полетов в Египет будет приниматься руководством страны на основе заключений экспертов.

«Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме», — добавил министр.

Он также отметил, что Минтранс получил в рабочем порядке согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Причиной авиакатастрофы был взрыв на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».