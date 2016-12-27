Семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутской области предъявили обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

«Семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказала она.

В настоящее время по делу задержаны 22 человека.

«В отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде», — добавила представитель СК.

Ранее во вторник стало известно, что заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигурантом дела о халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от отравления.

Накануне вступил в силу 30-дневный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей за исключением парфюмерии и стеклоочистителей. Он введен после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, погибли более 77 человек.