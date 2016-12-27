Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

«Подтверждаю, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова дисквалифицированы FIS (Международной федерации лыжного спорта — ред.). Все, что необходимо для их поддержки федерация делала и будет делать в дальнейшем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований. Их имена не назывались.

Поводом для временной дисквалификации послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

23 декабря Международный олимпийский комитет объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.