В Сочи участники поисковой операции начали извлекать из под воды два бортовых самописца самолета Ту-154. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

«Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне», — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние черных ящиков, которые были обследованы с помощью технических средств, приемлемое, они подлежат расшифровке.

Ранее во вторник спасатели установили местонахождение двух оставшихся «черных ящиков» самолета Ту-154. Параметрический самописец уже направлен в один из НИИ Минобороны для расшифровки.

Судно было оборудовано тремя бортовыми самописцами, два из них располагались в хвостовой части самолета, и один спереди.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.

По информации ФСБ, рассматриваются несколько версий аварии: «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».