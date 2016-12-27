Первое заседание по рассмотрению диссертации Владимира Мединского в МГУ не состоялось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудника кафедры источниковедения Татьяну Горячеву.

27 декабря диссертационный совет исторического факультета МГУ должен был решить, кто из членов совета будет анализировать диссертацию министра культуры на предмет плагиата, пишет издание.

«Дата нового заседания мне неизвестна. Как и причины переноса», — сказал РБК член диссовета Николай Борисов.

10 дней назад он и его коллеги узнали о переносе заседания.

В октябре диссертационный совет Уральского федерального университета должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге. Его диссертацию отдали на рассмотрение в МГУ.

8 декабря Мединский объявил, что намерен присутствовать при рассмотрении вопроса о научной ценности его докторской диссертации, поскольку ему «стесняться нечего и есть что сказать».

Кроме того, министр образования и науки Ольга Васильева заявляла, что в диссертации министра культуры Владимира Мединского нет плагиата. «Я могу сказать так, что плагиата в этой работе нет, в плагиате его никто не упрекает», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Васильева также сказала, что «снимает шляпу» перед Мединским за решение защитить свою научную работу публично на диссертационном совете по истории в МГУ.

«Пускай он защищает свое право. У него есть прекрасные отзывы, он выходит на открытый разговор. Я снимаю шляпу и считаю, что он правильно поступает», — добавила она.