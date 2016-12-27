С 1 января 2017 года Россия и Япония упрощают визовый режим. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Теперь японским гражданам будут оформлять многократные туристические визы, в том числе для туристических поездок, на срок до шести месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет.

При этом для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней, а также будут оформляться многократные, сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней. Кроме того, отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки, говорится в сообщении.

«Хотели бы также подчеркнуть, что российская сторона готова к возобновлению совместной работы по дальнейшей либерализации визового режима, вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран», — отметили в МИД.

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Ранее в декабре президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ для обсуждения мирного договора между государства. Лидеры договорились о смягчении визового режима и ведении совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды.