Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки террористических группировок в Сирии, в том числе «Исламского государства» (запрещена в России), со стороны международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает Reuters.

«Они обвиняли нас в поддержке «Исламского государства». Сейчас они поддерживают террористические группы, в том числе ИГ, YPG («Отряды народной самообороны») и «Демократический союз». Это очень явно. У нас есть подтвержденные доказательства, включая фотографии и видео», — заявил Эрдоган.

Турецкие власти считают «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз» террористическими организациями, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК). Эти группы защищают курдские районы от террористов, в частности ИГ.

РПК с 1984 года ведет борьбу за предоставление независимости юго-восточным регионам Турции, населенным преимущественно этническими курдами.