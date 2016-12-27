Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы из «Звездных войн», умерла в возрасте 60 лет. Об этом пишет Hollywood Reporter.

«С глубокой печалью Билли Лурд подтвердила, что ее нежно любимая мама Кэрри Фишер покинула нас сегодня в 8:55 утра. В нее был влюблен весь мир и по ней будут сильно скучать», — говорится в сообщении представителя семьи Саймона Холлса.

Причиной смерти, по данным издания, стал сердечный приступ, перенесенный актрисой в пятницу на борту самолета.

Кэрри Фишер снялась в трех эпизодах «Звездных войн» Джорджа Лукаса: «Эпизод IV: Новая надежда»» (1977), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980) и «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983).

В 2015 году она также появилась в продолжении саги, «Эпизоде VII: Пробуждение силы».