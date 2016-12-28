Администрация президента США Барака Обамы подготовила ряд санкций в отношении России за якобы вмешательство в выборный процесс, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет как об экономических, так и о дипломатических санкциях, сообщает издание. Ожидается, что уже на этой неделе об этом будет объявлено официально.

Не исключено, что для того, чтобы применить санкции, США придется приравнять электоральную систему к «критической инфраструктуре» страны, или же будет прямо указано, что Россия вмешалась в выборный процесс.

Кроме того, как говорят источники издания, США может прибегнуть к операциям против России в киберпространстве. Что именно это означает, не уточняется.

По мнению официальных представителей США, Россия пыталась повлиять на политический процесс через кибератаки. Об этом, в частности, заявлял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, назвав это «выходящими за рамки вещами».

Газета The New York Times также сообщала, что Барак Обама определил условия применения кибероружия против России в ответ на хакерские атаки, однако тогда источники издания утверждали, что власти США не намерены открыто выступать против России. Действительно, 16 декабря президент США заявлял, что разведданные дают ему «большую уверенность в том, что русские стояли за хакерскими атаками» на компьютерную систему Демократической партии.

В Кремле эти обвинения несколько раз отвергали. Президент России Владимир Путин заявил, что США намеренно создают врага в виде России ради использования его в предвыборной кампании.