Спасатели обнаружили тела еще троих погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

«Общее число обнаруженных тел достигло пятнадцати», — уточнил он.

Кроме того, на месте крушения нашли 223 фрагмента тел.

Как сообщалось ранее, все обнаруженные тела должны доставить в Москву, где в понедельник уже начался процесс опознания. Почти вся информация об этом поступает в СМИ из неофициальных каналов. Источники утверждают, что в первый день удалось опознать первую жертву катастрофы — с родственниками погибшей до и после этого работали медики и психологи.

О причине крушения Ту-154 пока известно немного. Во вторник издание «Лайф» опубликовало расшифровку речевого бортового самописца самолета (подлинность официально не подтверждалась), из которой можно сделать вывод, что у экипажа возникли проблемы с закрылками. А источник Интерфакса утверждает, что Ту-154 мог потерпеть крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

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«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сказал источник в оперативном штабе по работе на месте происшествия.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).