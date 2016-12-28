Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала «институциональным сговоров» применение допинга российскими спортсменами. Эту тему она затронула в интервью газете The New York Times, которая, в свою очередь, подчеркивает, что это первый случай, когда российские официальные лица признают наличие сговора.

Однако Анцелиович, как ранее и другие официальные представители России, отрицает, что к этому могло быть причастно руководство страны.

По утверждению The New York Times, в течение нескольких дней журналисты интервьюировали российских чиновников, которые должны реформировать систему надзора за допингом. В рамках этой серии интервью глава независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов также признал, что было совершено «множество ошибок».

Однако Смирнов напомнил о документах, которые обнародовали хакеры Fancy Bear: согласно бумагам, многие западные спортсмены употребляли запрещенные препараты благодаря терапевтическим разрешениям. «У России никогда не было таких возможностей, как у других стран», — сказал он.

Именно The New York Times в мае этого года опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию. Макларен выпустил уже два доклада. В последнем, например, говорилось, что 12 спортсменов, получивших медали в Сочи, употребляли допинг (в том числе — четыре золотых медалиста).

Российские официальные лица неоднократно признавали, что проблема допинга существует, но российское руководство не причастно ни к каким сговорам. Так, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин подчеркнул, что в стране «никогда не создавалась государственная система допинга».