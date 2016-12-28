25-летнего жителя Твери Нурлана Гаджиева обвинили в финансировании терроризма за перевод денег знакомому в Турцию, сообщает радио «Свобода».

По словам адвоката Гаджиева Елены Романовой, дело возбуждено в марте этого года. Этнического азербайджанца Гаджиева обвиняют по п.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы за содействие террористической деятельности путем финансирования.

Сам Нурлан Гаджиев так рассказывает свою историю: в 2014 года он познакомился в гостях с молодым человеком, они подружились и стали общаться в соцсети «ВКонтакте». Вскоре мужчина начал публиковать фотографии из Стамбула. Он объяснил, что переехал туда с женой и ребенком, работает водителем.

В середине 2014 года в Твери стали говорить о том, что знакомый Гаджиева примкнул к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. Гаджиев попросил приятеля лично подтвердить эту информацию. «Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию», — говорит Гаджиев, который в ответ, по его собственным словам, уговаривал приятеля вернуться домой.

Спустя время знакомый Гаджиева пожаловался, что у него нашли онкологическое заболевание, и он находится в турецкой больнице. Сам обвиняемый утверждает, что предложил помочь деньгами и перевел на карту жены приятеля 2000 рублей, после чего прекратил контакты с мужчиной.

В марте 2015 года Гаджиеву рассказали, что он фигурирует в «списке ФСБ», и предложили самому явиться в полицию. Тогда его отпустили без предъявления обвинений. Однако спустя восемь месяцев правоохранительные органы якобы «предложили ему сотрудничество» в обмен на условный срок и штраф. Глава азербайджанской диаспоры рассказал, что его знакомый из ФСБ пообещал освободить Гаджиева от ареста до суда в обмен на явку с повинной и обещание не нанимать собственного адвоката вместо государственного. Только когда Гаджиев подписал бумаги, он узнал, что его статья обвинения исключает возможность условного срока.

Адвокат Романова, которая все-таки вошла в процесс вместо государственного защитника, говорит, что следствию не удалось установить, на что были потрачены 2000 рублей, однако в материалах дела имеется экспертиза, согласно которой Гаджиев разделял идеи «Исламского государства» (организация запрещена в России — ред.): вывод основывается на том, что в переписке обвиняемый якобы счел недопустимым лишь «убийства мусульман».