Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства и работы депутата Госдумы V созыва, бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского, сообщает «Коммерсант».

По данным источников издания, следственные мероприятия прошли в загородном доме Варшавского на Рублевке, в квартире дочери бизнесмена на Пречистенке и в офисе компании «Эстар». Кроме того, обыски проходили в Челябинске. Правоохранительные органы изъяли различные документы и электронные носители информации.

Сам Варшавский подтвердил изданию факт обысков и рассказал, что его допросят в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Речь идет о деле о хищении у банка «Петрокоммерц» почти 2,8 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" (собственником которого на тот момент являлся Варшавский) разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"». Следствие считает, что заемщик, чтобы получить кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд рублей, под личное поручительство Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения».

В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». По данным следствия, получив деньги от «Петрокоммерца», завод ничего не вернул кредитору.

Сам Вадим Варшавский все претензии следствия назвал необоснованными, заявив, что «никакого кредитного договора не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».