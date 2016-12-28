В Русской православной церкви отреагировали на решение мирового суда во Владивостоке уничтожить 40 экземпляров Библии по «закону Яровой». Глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега назвала произошедшее «большим перегибом, вызывающим обеспокоенность», который требует внесения поправок в закон.

Как сказала Чернега в разговоре с газетой «Ведомости», РПЦ иначе трактует «антитеррористические» поправки.

Адвокат Михаил Фролов пояснил изданию, что суд, постановив не только конфисковать Библию у «Армии спасения», но и уничтожить ее, вышел за рамки полномочий: в Кодексе об административных правонарушениях прописана только конфискация.

«Эти книги изъяты, но не запрещены — в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению», — заметил Фролов.

20 декабря мировой суд во Владивостоке постановил уничтожить 40 экземпляров Библии, которые хранились в офисе религиозной организации «Армия спасения» и не были должным образом маркированы. Представитель организации на суде заявил, что не знал о необходимости маркировки.

Суд заключил, что согласно закону о свободе совести распространяемые в рамках миссионерской деятельности печатные материалы должны иметь маркировку организации. В итоге суд оштрафовал «Армию спасения» на 30 тысяч рублей и предписал уничтожить помимо Библии одно Евангелие и другую религиозную литературу, обнаруженную в офисе.

Напомним, поправки в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» регламентирую миссионерскую деятельность, запрещая проповедовать без необходимых документов и за пределами разрешенных мест.

Согласно поправкам, миссионерская деятельность вне указанных мест берется под жесткий контроль и должна быть разрешена лишь уполномоченным на это религиозными организациями лицам.