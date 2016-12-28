Тверской районный суд обязал правозащитный центр «Мемориал» выплатить еще один штраф, сообщил член совета центра Александр Черкасов.

Предметом разбирательства в суде стало отсутствие маркировки «иностранный агент» на пяти материалах сайта «Мемориала», посвященных положению политзаключенных в современной России.

Представлявшая ПЦ «Мемориал» Марина Агальцова заявила, что организация не признает вину. Она напомнила суду, что центр в настоящее время обжалует закон об иностранных агентах в Европейском суде по правам человека. Кроме того, с 7 ноября этого года на сайте указано, что «Мемориал» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Судья в постановлении указала, что «собранные доказательства (составленный Роскомнадзором протокол об административном правонарушении, письмо из Роскомнадзора, составленный в МВД акт осмотра сайта) суд признает достоверными, поскольку они оформлены надлежащим образом, в необходимых случаях — на бланках установленного образца, имеют все необходимые реквизиты и подписи, а изложенные в них сведения непротиворечивы, точны и в полном объеме подтверждают друг друга. При этом суд учитывает, что данные документы составлены компетентными на то лицами».

«То есть по сути суд отказался рассматривать материалы дела по существу, сочтя доказательством само по себе совпадение копируемых из документа в документ формулировок на бланках с подписями и печатями», — прокомментировал решение Александр Черкасов.

Суд обязал организацию выплатить 300 тысяч рублей. На аналогичную сумму суд оштрафовал «Мемориал» и 14 декабря по заявлению «Национально-освободительного движения» (НОД).

В организации собираются обжаловать оба постановления суда.

Напомним, в октябре этого года Министерство юстиции обнаружило в деятельности «Мемориала» «признаки участия в политической деятельности», а также установило, что организация получала «денежные средства от иностранных источников». На этом основании организация была признана «иностранным агентом».