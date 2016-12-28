Спасатели подняли со дна Черного моря второй бортовой самописец самолета Ту-154. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

Утром 28 декабря источник РИА Новости утверждал, что два оставшихся бортовых самописца — речевой и вспомогательный параметрический — удалось обнаружить.

Также в пресс-службе Минобороны заявили, что со дня Черного моря подняли в общей сложности 17 тел и 223 фрагмента тел погибших.

Ранее в Москву доставили основной «черный ящик» Ту-154. Во вторник издание «Лайф» опубликовало расшифровку речевого бортового самописца самолета (подлинность официально не подтверждалась), из которой можно сделать вывод, что у экипажа возникли проблемы с закрылками. А источник Интерфакса утверждает, что Ту-154 мог потерпеть крушение из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла.

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«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сказал источник в оперативном штабе по работе на месте происшествия.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны России упал в Черное море, выполняя плановый рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).