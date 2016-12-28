Мещанский суд Москвы приговорил директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова к четырем годам колонии общего режима по делу о растрате при строительстве космодрома Восточный, передает ТАСС.

Дело слушалось в особом порядке, поскольку Рязанов ранее признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Судья отметила признание вины и деятельное раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства. Однако, говорится в приговоре, с учетом тяжести преступления суд счел невозможным назначить Рязанову условное наказание.

Директора компании «Стройконструкция С» взяли под стражу в зале суда. Он сообщил, что согласен с приговоров: «Обжаловать не буду, со всем согласен».

Также суд удовлетворил иски к подсудимому на 312 млн и 470 млн рублей. Учитывая, что по делу есть и другие обвиняемые, в случае вынесения обвинительных приговоров средства будут взысканы солидарно.

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Как установило следствие, в 2012 и 2013 годах начальник федерального государственного унитарного предприятия «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с гендиректором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей путем закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли около 600 млн рублей.

В конце ноября Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о хищениях не менее 70 млн рублей при строительстве космодрома Восточный в Амурской области.