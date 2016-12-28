В Кремле прокомментировали заявление исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович об «институциональным сговоре» в контексте применения допинга российскими спортсменами.

Заявление Анцелиович, опубликованное газетой The New York Times, в Кремле не воспринимают как первоисточник.

«Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить. Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей приписываются, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС — ред.).

Напомним, исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала «институциональным сговором» применение допинга российскими спортсменами. Эту тему она затронула в интервью газете The New York Times, которая, в свою очередь, подчеркивает, что это первый случай, когда российские официальные лица признают наличие сговора.

Однако Анцелиович, как ранее и другие официальные представители России, отрицает, что к этому могло быть причастно руководство страны.

Именно The New York Times в мае этого года опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию. Макларен выпустил уже два доклада. В последнем, например, говорилось, что 12 спортсменов, получивших медали в Сочи, употребляли допинг (в том числе — четыре золотых медалиста).

Российские официальные лица неоднократно признавали, что проблема допинга существует, но российское руководство не причастно ни к каким сговорам. Так, в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Владимир Путин подчеркнул, что в стране «никогда не создавалась государственная система допинга».